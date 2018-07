"Die Hände meiner Mutter" - emotionales Missbrauchsdrama im ZDF

Ein Mann, der mitten im Leben steht. Doch plötzlich tauchen wieder zutiefst verstörende Kindheitserinnerungen vor seinem Auge auf und zertrümmern von einem Augenblick auf den anderen seine Existenz.



Ein glückliches Familienleben, wie es schöner nicht sein könnte: Vater Marcus (Andreas Döhler) macht Karriere, seine Ehe mit Monika (Jessica Schwarz) ist harmonisch, beide haben einen kleinen Sohn. Doch das Glück bekommt ausgerechnet am Geburtstag von Marcus' Vater Risse, weil ihn seine Vergangenheit einholt. Es sind "Die Hände seiner Mutter", an die sich Marcus schmerzhaft erinnert. Der Kinofilm, der 2016 Premiere hatte, ist an diesem Donnerstag (22.45 Uhr) im ZDF erstmals im Free-TV zu sehen.