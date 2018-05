Die "Hand Gottes" bei Amazon Prime Video

Basierend auf dem Leben des legendären Fußballspielers dreht Amazon eine Biopic-Serie über Diego Armando Maradona. Der Argentinier ist einer der am meisten gefeierten und gleichzeitig umstrittensten Fußballer aller Zeiten.



Maradona ist für seine Aktionen abseits des Spielfelds fast genauso berühmt wie für seine Karrierehöhepunkte auf dem Grün.