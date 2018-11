Die Handballwoche bei Sky

Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am Montagabend ist die SG Flensburg-Handewitt auf bestem Wege Richtung Titelverteidigung. Am Mittwochabend eröffnen der SC DHfK Leipzig und der TSV Hannover-Burgdorf den 14. Spieltag.



Sky berichtet ab 16.45 Uhr live. Direkt im Anschluss treffen am 9. Spieltag der EHF Champions League die Rhein-Neckar Löwen auf Telekom Veszprem. Sky Experte Stefan Kretzschmar und Markus Götz kommentieren das Duell gegen die Ungarn, Moderator Jens Westen meldet sich ab 18.45 Uhr aus der SAP-Arena.