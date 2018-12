Die Handballwoche bei Sky

Vier Spieltage bevor sich die DKB Handball-Bundesliga in die Winter- und WM-Pause verabschiedet, stehen am Donnerstag, Samstag und Sonntag insgesamt elf Begegnungen auf dem Programm.



Daneben überträgt Sky auch zwei Nachholspiele live. Am Donnerstagabend treten in den sechs Partien alle Mannschaften des oberen Tabellendrittels an.