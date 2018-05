"Die Höhle der Löwen": Gründercasting bekommt eigene Zeitschrift

Die Vox-Show "Die Höhle der Löwen" erfreut sich großer Beliebtheit. Das Verlagshaus Gruner + Jahr bringt bald gemeinsam mit den Redaktionen von "Capital" und "Business Punk" eine Zeitschrift zum Thema heraus.



"Das Magazin zu Deutschlands erfolgreichster Gründer-Show" verspricht Gruner + Jahr für diesen September. Die Kräfte der Wirtschaftstitel "Business Punk" und "Capital" werden für eine eigene Zeitschrift unter dem Titel "Die Höhle der Löwen" gebündelt. Sie soll Geschichten zu Gründern aus früheren sowie der kommenden, fünften Staffel und anderen erfolgreichen Unternehmern enthalten.