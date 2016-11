"Die Höhle der Löwen" bei Vox: Führen die Deals zum Erfolg?

Ernste Gesichter, Marketingvokabular, einzigartige Ideen – "Die Höhle der Löwen" ist eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen des Senders Vox. Wie sieht es aber bei den Startups und Gründern aus, die in der Sendung vorkommen? Sind sie mit den Sponsoren im Gepäck tatsächlich so erfolgreich, wie die Sendung es vermuten lässt?



Die meisten der Unternehmer, die bei "Die Höhle der Löwen" auftauchen, haben bereits viele Jahre lang an ihrer Geschäftsidee gearbeitet. Viele finanzieren ihre ersten Schritte über den einfachsten Weg mit einem Kredit. Andere nutzen die anonyme Schwarmfinanzierung, das sogenannte Crowdfunding, oder schöpfen ihre Einnahmen aus anderen Geschäften aus. Für viele der Gründer ist der Auftritt in der Vox-Show die beste Gelegenheit, um das eigene Unternehmen voranzutreiben. Mit Erfolg?