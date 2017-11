"Die Höhle der Löwen" - neue Staffel, alte Besetzung

Die Showreihe "Die Höhle der Löwen" gehört zu den erfolgreichsten Vox-Produktionen. Jetzt steht fest, dass es eine fünfte Staffel der Reihe geben wird.



n der Sendung vergeben einige Investoren Finanzspritzen an Existenzgründer. Die Besetzung bleibt dieselbe wie in der laufenden vierten Staffel: Die Unternehmer Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl sind wieder ständig dabei.