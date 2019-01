"Die Inselärztin - Die Entscheidung" am Freitag im Ersten

Am Freitag (11. Januar) um 20.15 Uhr gerät Dr. Filipa Wagner (Anja Knauer) in "Die Inselärztin - Die Entscheidung" in ein schreckliches Dilemma.



Denn kaum hat das neue Liebesglück zwischen Inselärztin Dr. Filipa Wagner (Anja Knauer) und Chefarzt Dr. Daniel Bucher (Tobias Licht) begonnen, droht bereits ein schmerzhaftes Ende.

Als Daniels jahrelang totgeglaubte Ehefrau Jenny (Inez Bjørg David) überraschend wieder auftaucht, geraten Daniel und Filipa in ein fatales Gefühls- und Entscheidungschaos.



Für Filipa ist es nicht leicht, dass Daniel für seine Frau da sein muss. Und auch Daniel steckt in einem Dilemma, denn Filipa ist für seine Tochter Isabelle (Sarah Warth) mittlerweile schon fast zur Ersatzmama geworden.