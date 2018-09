Die "Jäger der versunkenen Lok" im SWR Fernsehen

Die Suche nach der ältesten noch existierenden Lokomotive Deutschlands wird von Eisenbahnfreunden schon lange betrieben. Das SWR Fernsehen begleitet sie in "Jäger der versunkenen Lok" dabei, bis sie endlich auf das historische Gefährt stoßen.



Am 16. September werden SWR-Zuschauer Zeuge, wie Eisenbahnfreunde die älteste noch existierende Lokomotive Deutschlands entdeckten. In "Jäger der versunkenen Lok" wird gezeigt, wie das Objekt im Kiesbett unter dem Rhein verweilt und wie die Suche danach ablief.