Die Karate-Weltelite auf Sport1

Auf der in Madrid statt gefundenen Karate-WM haben deutsche Karateka Gold und Silber erobert, die Highlights wird Sport1 am Sonnabend (1. Dezember) ab 14 Uhr in einer einstündigen Sendung im Free-TV präsentieren.



Die Kämpfe von Weltmeister Jonathan Horne und Vizeweltmeisterin Jana Bitsch sind dabei ebenso zu sehen wie der goldgekrönte Auftritt von Para-Karate Weltmeisterin Helga Balkie.