Die Klempnerin geht bei RTL und TV Now auf Verbrecherjagd

Ab Mitte Februar ermittelt die Seelenklempnerin Mina Bäumer in der neuen RTL-Serie "Die Klempnerin". Alle Folgen der Mischung aus Krimi und Comedy gibt es paralell auch auf TV Now zu sehen.



Die Essener Polizeipsychologin Mina Bäumer (Yasmina Djaballah) ermittelt ab dem 12. Februar frei nach dem Motto: "Erst machen, dann reden!". Gemeinsam mit ihrem Kollegen, dem Hauptkommissar Thomas Waldeck (Jan Kittmann), löst sie spannende Fälle mit pragmatischer Leichtigkeit und einem ungewöhnlich hohen Maß an Empathie.