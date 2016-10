Die Königsklasse des elektrischen Motorsports bei Eurosport

Der Sender Eurosport übertrag die neue Saison der FIA Formel E exklusiv live. In der Formel E starten nur elektrisch angetriebene Formelwagen.



Die FIA Formel E wird exklusiv auf Europsort übertragen. Wie der Sender mitteilte, sollen jeden Dienstag die Rennhöhepunkte in einem dreiviertelstündigen Formel-E-Magazin ausgestrahlt werden. Die zwölf Rennen der Saison werden außerdem live gesendet. Die Übertragung der neuen Saison startet am 9.Oktober mit dem "ePrix" von Hong Kong ab 10 Uhr bei Eurosport.