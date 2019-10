Die "Lindenstraße" kommt ins Museum

Bis zur letzten Folge ist es noch etwas hin. Das hindert das Berliner Museum nicht daran, sicherheitshalber schon einmal die "Lindenstraße" zu archivieren.



Mit der letzten Folge der Serie "Lindenstraße" im Ersten endet im März 2020 ein Kapitel Fernsehgeschichte. Die Deutsche Kinemathek in Berlin will der Serie nun eine eigene Sammlung widmen. Das Film- und Fernsehmuseum hat dafür aus rund 1.800 Folgen etwa 370 Episoden ausgewählt, wie die Kinemathek am Montag mitteilte.