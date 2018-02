Die Lügenpresse-Hysterie in Deutschland ebbt ab

Nach einer Studie des Instituts für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz glauben 42 Prozent der Befragten den Inhalten der großen Marken in der Nachrichtenlandschaft.



Der Vorwurf der "Lügenpresse" halten nur noch dreizehn Prozent der Befragten aufrecht. Sie stimmen der Aussage zu, dass die Bevölkerung von den Medien systematisch belogen wird. Im Vorjahr gaben das noch 20 Prozent an.