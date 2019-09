"Die Martina Hill Show" ist zurück auf Sat.1

Ab kommenden Sonntag (15. September) zeigt Sat.1 wieder die "Die Martina Hill Show". In den nächsten Wochen wird die Queen of Comedy die Zuschauer zur zweiten Staffel begrüßen.



Die Show kommt immer sonntags ab 23 Uhr direkt im Anschluss an "The Voice of Germany". In bester "Knallerfrauen"-Manier wird Martina Hill wieder die Tücken und Herausforderungen des Alltags meistern und Prominente parodieren. Neben ihren Lieblings-Rollen als "Die Amigas" oder Andrea Kiewel wird Hill in der zweiten Staffel auch in neue Figuren schlüpfen.