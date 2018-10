"Die Martina Hill Show" startet am Ende Oktober

Der Start von Martina Hills eigene Show bei Sat.1 steht. In der "Martina Hill Show" stellt die "Knallerfrau" ihr Talent das mit viel Witz und Glamour auf der großen Showbühne vor Studio-Publikum unter Beweis.



Auf der nach eigenen Angaben "geilsten Showtreppe der Welt" schlüpft Martina Hill für ihre neue Show wieder in die ein oder andere Rolle. "Knallerfrauen"-Fans werden voll auf ihre Kosten kommen. Martina Hill verrät: