Die Modewelt der DDR bei ZDFinfo

ZDFinfo begibt sich auf die Spuren der DDR-Mode. In "Schick nach Plan: Die bunte Modewelt der DDR" wird klar: Es war nicht alles Einheitslook.



Am 23. Dezember macht ZDFinfo eine Reise in die Vergangenheit. Genauer gesagt in die Zeit der DDR. Was war der Kleidungsstil hinter der Mauer? In "Schick nach Plan: Die bunte Modewelt der DDR" soll das anhand ganz persönlicher Geschichten geklärt werden.