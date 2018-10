"Die Muse des Mörders" - Tagessieg für Christine Hörbiger

Christiane Hörbiger wird am Samstag 80 Jahre alt - die Österreicherin übt auch im fortgeschrittenen Alter Anziehungskraft aufs TV-Publikum aus - der ZDF-Thriller "Die Muse des Mörders" beweist das.



Klarer Fall für Christiane Hörbiger: Den Thriller "Die Muse des Mörders" mit der österreichischen Schauspielerin in der Hauptrolle wollten am Montagabend ab 20.15 Uhr im ZDF durchschnittlich 6,24 Millionen Zuschauer sehen. Der Marktanteil betrug 20,6 Prozent.