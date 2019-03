Die Neue beim "Polizeiruf" ist keine Kommissarin

Verena Altenberger (31) wird zwar die neue Münchner "Polizeiruf"-Ermittlerin, spielt als Elisabeth Eyckhoff aber keine Kommissarin.



"Ich fand das sehr reizvoll, dass sie eine Streifenpolizistin ist, die sehr instinktgetrieben handelt", sagte die Österreicherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München. Dadurch gerät die Polizeihauptobermeisterin in Autoritätskonflikte - für Altenberger nichts Neues. "Es geht mir auch selber immer wieder so, dass man gerne nicht ganz für voll genommen wird."