Die Nominierungen beim 68. Deutschen Filmpreis

Bei einer Gala in Berlin wird am Freitag (27. April) der 68. Deutsche Filmpreis verliehen.



Der von Kulturstaatsministerin Monika Grütters verliehene Filmpreis ist mit insgesamt knapp drei Millionen Euro Preisgeldern die höchstdotierte Auszeichnung für den deutschen Film. Die Lola in Gold für den besten Spielfilm ist mit 500 000 Euro dotiert, die Nominierungsprämie von 250 000 Euro wird mit angerechnet. Das Preisgeld muss für die Produktion eines neuen Films verwendet werden.