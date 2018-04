Die Pressefreiheit ist weltweit bedroht - auch in Europa

Am 3. Mai ist Tag der Pressefreiheit. Es ist kein Tag zum Feiern. Weltweit steht es schlecht um sie, in manchen Ländern hat sich die Situation sogar verschlimmert, selbst in Europa.



Behinderung der Berichterstattung, Zensur der Presse und Repressionen gegen Journalisten bis hin zur brutalen Verfolgung gibt es in zahlreichen Ländern der Welt. Der Tag der Pressefreiheit am 3. Mai erinnert daran. Dass es in Ländern wie Nordkorea und Turkmenistan in dieser Hinsicht finster aussieht, ist nichts Neues. Auch dass Regierungen in vielen Staaten von den USA bis Thailand kritischen Journalismus wenig schätzen, gehört zum Alltag. Die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) hat allerdings beobachtet, dass sich 2017 die Möglichkeiten für freie Berichterstattung gerade in Europa erkennbar verschlechtert haben, etwa in Malta oder der Slowakei. Allerdings sind es auch europäische Länder wie Norwegen, und Finnland, in denen es um die Pressefreiheit besonders gut bestellt ist, besser als in Deutschland (Platz 15). Ein Überblick rund um den Globus: