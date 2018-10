"Die Protokollantin" mit Iris Berben international gefragt

Bereits vor der deutschen Premiere an diesem Samstag wurden Ausstrahlungsrechte für die prominent besetzte Mini-Serie mehrfach ins Ausland verkauft.



Noch bevor Iris Berben als "Die Protokollantin" bei ZDF die Suche nach dem Mörder ihrer Tochter beginnen konnte (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), erregte die deutsche Produktion das Interesse ausländischer Sender - was nun schon zu Rechteverkäufen nach Frankfreich, Australien und in die Niederlande führte.