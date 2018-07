Die Quoten: RTL mit Formel 1 und ARD mit "Tagesschau" stark

Wiederholungsfestival im Fernsehen - aber zwei Programme stachen am Sonntag heraus: Die Formel 1 auf RTL und die "Tagesschau" im Ersten.



Nicht das Abendprogramm wie sonst meistens, sondern das Nachmittagsprogramm erwies sich am Sonntag im deutschen Fernsehen als bärenstark - zumindest bei RTL: Das Formel-1-Rennen in Ungarn, das mit dem Sieg des britischen Mercedes-Piloten Lewis Hamilton endete, interessierte auf RTL ab 15.10 Uhr 5,49 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 36,0 Prozent.