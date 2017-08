Die Rekordjagd der Simpsons geht weiter

Diese gelbe Familie kann eigentlich nur mit Superlativen beschrieben werden. Bereits länger als eine Generation laufen Homer und Co. im Fernsehen. ProSieben zeigt ab nächster Woche die 28. Staffel der "Simpsons".



Ab dem 29. August können die deutschen Fans der Zeichentrickserie "Die Simpsons" die 28. Staffel auf ProSieben sehen. Die Folgen kommen weiterhin immer dienstags um 20.15 Uhr, im Anschluss folgt eine ältere Episode. Im Laufe der neuen Staffel wird die 600. Ausgabe gefeiert.