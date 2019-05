"Die Rosenheim-Cops" gehen im ZDF in die 19. Staffel

Bavaria Fiction hat den Startschuss für eine neue Staffel der "Rosenheim-Cops" gegeben.Die ZDF-Zuschauer können sich unter anderem auf die 450. Folge der langlebigen Vorabendserie freuen.



In Oberbayern wird wieder ermittelt. Seit April stehen die Rosenheimer Kriminalhauptkommissare Korbinian Hofer, Anton Stadler und Sven Hansen als "Die Rosenheim-Cops" wieder vor der Kamera, um insgesamt 24 neue Fälle zu lösen. Die 19. Staffel der oberbayerischen Serie soll voraussichtlich im Herbst im ZDF anlaufen.