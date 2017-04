"Die Rosenheim-Cops" machen die 400 voll

Seit 15 Jahren ermitteln "Die Rosenheim-Cops" schon. Gerade laufen die Dreharbeiten für die 17. Staffel. Dabei wird bald die 400. Folge gefeiert werden können.



Als Joseph Hanesschläger und Karin Thaler ihre Rollen als Geschwisterpaar Korbinian und Marie Hofer anno 2002 antraten, haben sie wohl nicht gedacht, dass sie 15 Jahre später immer noch für "Die Rosenheim-Cops" vor der Kamera stehen würden. Momentan laufen die Dreharbeiten zur bereits 17. Staffel der beliebten Vorabendserie.