"Die Schlager des Sommers" erstmals live übertragen

Das Open-Air-Festival "Die Schlager des Sommers" aus Chemnitz wird in diesem Jahr das erste Mal live im Fernsehen gezeigt. Zudem gibt es das Musik-Event auf fünf Sendern zeitgleich zu sehen.



Florian Silbereisen begrüßt wie auch in letztem Jahr wieder Größen aus der deutschen Schlager-Branche zum Open-Air-Festival.