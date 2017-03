"Die Schöne und das Biest" dominiert weiter US-Kinocharts

Auch in der zweiten Woche bleibt die Realverfilmung von "Die Schöne und das Biest" an den US-Kinokassen unangefochten die Nummer Eins. Das Disney-Musical verweist dabei den "Power Rangers"-Reboot und "Kong: Skull Island" auf die weiteren Plätze.



Die Musical-Verfilmung "Die Schöne und das Biest" hat die Kinobesucher in Nordamerika auch am zweiten Wochenende nach ihrem hervorragenden Start verzaubert. Nach vorläufigen Schätzungen spielte der Film dort am Wochenende rund 88 Millionen Dollar (etwa 81 Millionen Euro) ein und hielt sich auf dem Spitzenplatz, wie der Branchendienst "Box Office Mojo" berichtete. Emma Watson spielt in dem Märchen die schöne Belle, die ihren Vater von dem Biest (Dan Stevens) zurückgewinnen will, sich dann aber in das Untier verliebt.