Die Serien-Highlights im November

Im November zeigen Amazon Prime, Netflix zahlreiche neue Produktionen. Anfang des Monats endet "Babylon Berlin" bei der ARD vorerst, gegen Ende November startet mit "Das Boot" das nächste deutsche Serien-Highlight.



Zwei Jahre nach den Geschehnissen der letzten Staffel greift die dritte Staffel von "Blindspot" die Handlung auf. Weller spürt Jane nach ihrem Verschwinden endlich auf, gleichzeitig tauchen aber auch unentdeckte Tattoos auf ihrem Körper auf. Dadurch ist Jane gezwungen, zum FBI zurückzukehren, um in ihrer dunklen Vergangenheit zu forschen. Die dritte Staffel "Blindspot" gibt es seit Monatsbeginn bei Amazon Prime.