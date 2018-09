Die Serienstarts im September auf Netflix

Im September starten auf Netflix wieder einige neue Produktionen. Neben "Atypical" gehen auch "Marvel’s Iron Fist" und "American Vandal" in die zweite Runde.



"Atypical" ist die Coming-of-Age-Geschichte des 18-jährigen Sam Gardner (Keir Gilchrist), der Autist ist. Sam und die Gardners kehren am 7. September zurück. Diesmal muss Sam mit jeder Menge Veränderungen zurechtkommen. Seine Schwester geht aufs College, seine Eltern zerstreiten sich und die Sache mit dem anderen Geschlecht bleibt weiterhin kompliziert.