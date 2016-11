"Die Simpsons": Fox verlängert Serie um zwei weitere Staffeln

Fox schickt "Die Simpsons" in die Verlängerung. So wird auch eine 29. und eine 30. Staffel der Serie produziert. Damit stellen "Die Simpsons" einen Rekord auf.



Die US-Erfolgsserie "Die Simpsons" wird um zwei Staffeln verlängert und stellt damit einen neuen Rekord auf. Die bereits mehr als ein Vierteljahrhundert alte Zeichentrickserie bekomme auch eine 29. und 30. Staffel, teilte der TV-Sender Fox am Freitag mit.