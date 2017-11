Die Spiele der deutschen Handballfrauen auf Sport1

Ab Morgen kämpft die Weltelite der Handballerinnen in Deutschland um die Krone. Sport1 wird die vom 1. bis 17. Dezember stattfindende 23. IHF Handball-Weltmeisterschaft der Frauen umfangreich begleiten.



Den Auftakt macht das Spiel der deutschen Handballfrauen gegen Kamerun in Leipzig. Das Spiel ist ab 18.45 Uhr live im Free-TV auf Sport1 zu sehen.