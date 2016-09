"Die Straßencops" ermitteln in Mystery-Fällen

"Die Straßencops - Mystery" nennt sich das neue Format, auf das RTL2 ab dem heutigen Montag setzt. Was die Zuschauer erwartet, sind mysteriöse Fälle, in denen Polizisten mit übernatürlichen Vorkommnissen konfrontiert werden.

Bereits am heutigen Montag um 16.55 Uhr startet bei RTL2 die neue Sendung "Die Straßencops - Mystery". Was nach "X-Factor - Das Unfassbare" klingt, stellt rational denkende Polizisten bei einigen Fällen vor unerklärliche Ereignisse. Denn bei diesen Fällen versagen die herkömmlichen Ermittlungsmethoden. Doch was tun, wenn man dennoch jeder Spur nachgehen muss?