Die TV-Highlights zum Tag der Deutschen Einheit

Am 3. Oktober gibt es reichlich Bud Spencer und Terence Hill, zwei Teile "Star Wars", Sport, Unterhaltung und natürlich Politik im Fernsehen. DIGITAL FERNSEHEN verschafft einen Überblick.



Feiertag ist Fernsehtag - vor allem, wenn wie so oft am 3. Oktober das Wetter trist und grau daher kommt. Was dieses Jahr so alles am Tag der Deutschen Einheit im Fernsehen läuft, kann es in jedem Fall locker mit einem Herbst-Spaziergang im Anorak aufnehmen. Wenn die Sonne doch hervorkommen sollte, kann man ja trotzdem kurz an die frische Luft gehen. Man läuft dabei jedoch Gefahr, das ein oder andere Highlight zu verpassen.



Wenn auf ProSieben die chronologisch ersten beiden "Star Wars"-Teile gezeigt werden, sollte man jedoch wieder zuhause sein. Ab 17.45 Uhr nimmt die Saga ihren Lauf. Um 20.15 folgt "Das Imperium schlägt zurück" auf "Krieg der Sterne - Eine neue Hoffnung". Die beiden Klassiker werden jeweils in der nachbearbeiteten "Special Edition" von 1997 gezeigt. Fortgesetzt wird die "Star Wars"-Reihe am Freitagabend mit "Die Rückkehr der Jedi-Ritter".



Zur Prime Time ist jedoch noch einiges mehr als nur Science-Fiction-Nostalgie geboten. Auf Vox läuft beispielsweise der zweite Teil der "Sherlock Holmes"-Verfilmungen von Regisseur Guy Ritchie, "Spiel im Schatten", mit den überragenden Darstellern Robert Downey Jr. als Holmes und Jude Law in der Rolle des Watson. Sat.1 zeigt zeitgleich "Ich bin dann mal weg" nach dem autobiografischen Reisebericht von Hape Kerkeling. Apropos Kerkeling: Der Komiker ist bereits um 13.40 Uhr in einem weiteren Werk von und in diesem Fall auch mit ihm in der ARD zu sehen. Dort läuft dann "Kein Pardon!".



Keine Sperenzchen macht hingegen Kabel eins. Der Privatsender zeigt beginnend bereits an diesem Dienstagabend um 20.15 Uhr einen Tag lang nur Filme mit Bud Spencer und Terence Hill. Den Anfang macht heute "Zwei sind nicht zu bremsen". Es folgen weitere Hau-drauf-Hits wie "Zwei wie Pech und Schwefel" (2. Oktober, 22.45 Uhr), "Die Troublemaker" (3. Oktober, 7.40 Uhr) bis hin zum Finale "Die rechte und die linke Hand des Teufels" am Mittwochabend um 20.15 Uhr. Im Anschluss läuft dann noch der Western-Klassiker "Spiel mir das Lied vom Tod" (22.30 Uhr).