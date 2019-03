Die Telekom tourt mit Virtual-Reality-Filmen durch Deutschland

Im März und April bringt die Telekom Virtual-Reality-Erlebnisse in vier ausgewählte Lichtspielhäuser. Die Virtual Reality Kinotour findet vom 20. März bis 14. April statt.



Interessierte Besucher können mithilfe von bereitgestellten Oculus-Headsets in Berlin im UCI Luxe am Mercedes Platz, in Köln im Cinedom im Mediapark, in München im Mathäser Filmpalast und in Hamburg in den Zeise Kinos ausgewählte 360-Grad- und Virtual-Reality-Filme betrachten.