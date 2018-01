"Die Toten vom Bodensee - Der Wiederkehrer": Ein Toter kommt zur

Vor vielen Jahren ereignete sich ein tödlicher Unfall auf dem Bodensee. Jetzt endlich kann diese tragische Geschichte in einem TV-Krimi aufgeklärt werden.



Viele TV-Kommissare lösen rasant die schwierigsten Fälle - oft haben sie dafür gar kein oder zumindest ein zerrüttetes Privatleben. Eine TV-Kommissarin hat nun sogar eine Vergangenheit, der sie sich endlich stellen muss. Jetzt gibt es den sechsten Fall aus der Reihe "Die Toten vom Bodensee" mit dem Titel "Der Wiederkehrer", der an diesem Montag (20.15 Uhr) im ZDF zu sehen ist.