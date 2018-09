"Die Toten vom Bodensee - Die vierte Frau": vier Leichen

Am Bodensee sind drei Frauen offenbar einem Serienmörder zum Opfer gefallen. Jetzt wird eine vierte weibliche Leiche gefunden.



Ob tatsächlich ein einziger Mörder serienweise Frauen am Bodensee umbringt, muss im siebten Fall in der Reihe "Die Toten vom Bodensee" mit dem Titel "Die vierte Frau" geklärt werden. Er ist an diesem kommenden Montag (20.15 Uhr) im ZDF zu sehen.