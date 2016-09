"Die Toten von Salzburg" setzt auf deutsch-österreichisches Duo

Für "Die Toten von Salzburg" trifft Deutschland auf Österreich. Denn ein deutsch-österreichisches Ermittlerduo steht in der geplanten ZDF-Reihe im Mittelpunkt.



Krimis hat der Zuschauer schon allerhand gesehen. In einer geplanten Reihe mit dem Titel "Die Toten von Salzburg" setzt das ZDF daher auf internationale Team-Dynamik. Ein österreichisch-deutsches Ermittlerduo soll ab Montag um 20.15 Uhr herausfinden, wer den Anlageberater Walter Holzer auf dem Gewissen hat.