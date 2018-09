"Die Unglaublichen 2": Warten auf die Superhelden wird belohnt

Das Superhelden-Jahr mit "Avengers: Infinity War" und "Deadpool 2" wird nun von den "Unglaublichen" gekrönt. Nach langer Pause melden sich Pixars Mr. Incredible und Elastigirl mit einem Rollenwechsel zurück.



Für die Fans von Mr. Incredible und Elastigirl war es eine lange Wartezeit. 14 Jahre sind seit den Abenteuern der Trickfilm-Superhelden-Familie in dem Pixar-Hit "Die Unglaublichen" vergangen. Doch für den bärenstarken Bob Parr (Mister Incredible), seine super dehnbare Frau Helen (Elastigirl) und deren Kinder Violetta, Robert und Baby Jack-Jack war es nur eine kurze Verschnaufpause. Ihre neuen Aufgaben knüpfen zeitlich gleich an das Ende des Originalfilms an, mit einem perfekt getimten Rollenwechsel.