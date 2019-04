"Die Vermessung der Erde": ZDF-"Terra X"-Doku mit Harald Lesch

In der zweiteiligen "Terra X"-Dokumentation "Die Vermessung der Erde" am Sonntag, 7. und 14. April um jeweils 19.30 Uhr im ZDF nimmt Physikprofessor Harald Lesch die Zuschauer mit auf eine Reise in die Geschichte der Erdvermessung.



Seit jeher versuchen die Menschen, sich auf der Erde zu orientieren: früher an markanten Punkten in der Natur oder an den Sternen, heute durch millimetergenaues Vermessen der Erde mithilfe von Satelliten.