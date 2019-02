Die Viertelfinale der Champions League bei Sky & DAZN

Morgen geht es endlich auch in der Königsklasse des Fußballs weiter. Wie schon in der Vorrunde haben Sky und DAZN auch die K.O.-Phase - nicht gerade unkompliziert - unter sich aufgeteilt.



Vom 12. Februar bis 13. März überträgt Sky im Rahmen der Original Sky Konferenz alle 16 Spiele und alle Tore des Achtelfinals. Darüber hinaus wird Sky an jedem der acht Abende ein Spiel in voller Länge live übertragen, darunter beide Partien des FC Bayern gegen den FC Liverpool sowie die Rückspiele des BVB gegen Tottenham und des FC Schalke bei Manchester City. Die andere Partie des Abends überträgt DAZN live.