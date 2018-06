Die "Volleyball Nations League" live auf Sport 1

Zwischenstopp in Stuttgart und Ludwigsburg. Die deutschen Damen und Herren spielen in der neuen "Volleyball Nations League". Sport 1 überträgt die nächsten Spiele live.



Deutschlands Volleyball Damen und Herren sind jetzt gefordert. Sport1 überträgt die nächsten drei Spiele der Volleyball Nations League der Damen und Herren live. Der Vize-Europameister der Herren, Deutschland, muss zum Auftakt gegen Japan in Ludwigsburg ran. Die deutschen Frauen wollen den Olympiasieger China in Stuttgart besiegen.