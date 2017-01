"Die Wache Hamburg": RTL2 startet Polizei-Serie

Mit "Die Wache Hamburg" bringt RTL2 eine neue Sendereihe ins Programm, die lebensnah den Alltag einer Polizeiwache in Hamburg porträtiert. 80 Folgen der Scripted-Reality-Show soll es geben.



RTL2 startet eine Scripted-Reality-Sendereihe, die sich dem Alltag Hamburger Polizisten nähert. Die Zuschauer sind bei Einsätzen und Ermittlungen hautnah dabei. "Die Wache Hamburg" zeigt aber auch die Menschen hinter den Geschichten und geht der Frage nach, wie die Polizisten mit ihrem actionreichen, oft gefährlichen Job umgehen.