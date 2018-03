"Die Weissagung" - schräge Unterhaltung frei nach Oscar Wilde

Einem Pariser wird vorausgesagt, dass er sich verlieben und einen Mord begehen werde. Die Prophezeiung schwebt wie ein Damoklesschwert über ihm. Dabei schillert der Spielfilm "Die Weissagung" von Manuel Schapira zwischen Krimi, Psychodrama und schlichter Liebeskomödie.



Paul, ein sympathischer, ziemlich durchschnittlicher junger Pariser von Anfang 30, hat die virtuelle Welt satt. Er cancelt seine Internet-Profile und legt sich ein altmodisches Basis-Handy zu. "Zu viele Pseudo-Kontakte, zu viele Namen, die einem nichts sagen", erklärt er seinem Kollegen in der Werbeagentur. Besonders die Partner-Portale sind dem Grafikdesigner ein Dorn im Auge: "Ist doch deprimierend, dass sich da alle verkaufen, als wären sie Waschpulver." Paul will sich "wieder in die Realität einklinken", wie seine Langzeit-WG-Mitbewohnerin Hélène (Laetitia Spigarelli) erkennt. Da weiß er noch nicht, welch undurchschaubaren Fallstricke ihn in dieser Wirklichkeit erwarten.