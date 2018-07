Die Welt der Handyverträge - Aktueller Stand der Dinge

Im Jahr 2006 überstieg die Zahl der Mobilfunkverträge erstmals die Zahl der Einwohner in Deutschland. Mit über 135 Mio. Verträgen wurde 2017 der absolute Spitzenwert erreicht. Seitdem sind die Werte um etwa drei Millionen zurückgegangen.



Insofern lässt sich sagen, dass die breite Mehrheit der Erwachsenen mindestens einen privaten und einen beruflichen Anschluss an die Mobilfunknetze hat. Nicht immer aber sind diese Verträge die beste und günstigste Lösung.



Die Zahl der Altverträge ist hoch

Nur die wenigsten Anbieter im Mobilfunk informieren ihre Kunden regelmäßig über mögliche Preisvorteile bei einem Wechsel des Vertrags bzw. des Tarifs. Entsprechend viele Nutzer von Mobilfunkdiensten zahlen regelmäßig zuviel für ihren Anschluss. So ist etwa jeder dritte Vertrag älter als drei Jahre. Die Gebühren für die Nutzung bleiben bei diesen Verträgen gleich auch wenn der Wettbewerb in einem gesättigten Markt die Anbieter zwingt, regelmäßig weitere Preisnachlässe bei den Tarifen für Mobilfunk zu gewähren. Entsprechend ist eine Allnetflat mit großen Datenvolumen für die mobile Nutzung des Internets inzwischen meist um mindestens die Hälfte günstiger als noch vor drei Jahren. Insofern lohnt eine regelmäßige Überprüfung, ob die Bedingungen des eigenen Vertrages noch dem aktuellen Preisniveau des Mobilfunkmarktes entsprechen. Hierzu bietet sich der Besuch von Portalen wie Mobildiscounter an. Dort lassen sich die verschiedensten Tarife miteinander vergleichen. Neben Suchfunktionen für den günstigsten Tarif können auch alle Tarife einzeln aufgerufen werden. In der Übersicht werden dann Kosten und Leistungen des jeweiligen Tarifs klar strukturiert aufgelistet. Den für die eigenen Zwecke passenden Tarif zu finden wird auf diese Weise sehr einfach.