Die Woche: AfD gegen Rundfunkbeitrag und neuer Free-TV-Sender

Die AfD will den Rundfunkbeitrag abschaffen, Sport1 einen weiteren Free-TV-Sender über HD Plus starten. Was diese Woche sonst noch wichtig war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.

Neuer Free-TV-Sender über HD Plus geplant Bild: © Astra

Die Constantin Medien AG will verstärkt auf Sport setzen und plant nun einen weiteren Spartensender. Dieser soll frei über HD Plus empfangbar sein, die Zulassung wurde bei der KEK bereits beantragt. Hier lesen Sie weiter... AfD startet Kampagne zur Abschaffung des Rundfunkbeitrags Bild: © ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice,Tobit82 - Fotolia.com

Die AfD will den Rundfunkbeitrag abschaffen. Nun macht die Partei Nägel mit Köpfen und startet eine Initiative, den Rundfunkstaatsvertrag aufzukündigen. Lesen Sie mehr... DVB-T2 HD: Verbraucherschützer warnen vor falschen Geräten Bild: Projektbüro DVB-T2 HD Deutschland

Während des Weihnachtsgeschäfts warnen Verbraucherschützer vor dem Kauf eines falschen DVB-T2-Fernsehers oder -Receivers. Durch die Unübersichtlichkeit auf dem Markt könne es leicht zu teuren Fehlkäufen kommen. Mehr dazu hier...

Neuer Fuba-LNB ermöglicht Empfang von zwei Satelliten Bild: Fuba

Eine deutliche Vereinfachung bei der Installation von Satellitenanlagen, das verspricht das Unternehmen Fuba mit seinem neuen Wideband-LNB DEK 232. Hier gehts weiter...