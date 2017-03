Die Woche: Amazon will Bundesliga und Free-TV-Rückkehr von tm3

Amazon plant eigene TV-Plattform und will dort auch die Fußball-Bundesliga anbieten. Freenet TV erweitert sein Senderangebot und tm3 kehrt ins deutsche Fernsehen zurück. Was diese Woche sonst noch wichtig war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.

Zeigt Amazon Bundesliga auf eigener TV-Plattform? Bild: © Amazon

Bis Sommer ist die Fußball-Bundesliga komplett auf Sky zu sehen, anschließend wird es jedoch für den Zuschauer komplizierter. Nun könnte auch Amazon über die Hintertür in die Übertragung einsteigen: Für eine geplante TV-Plattform soll es bereits Gespräche mit Discovery gegeben haben. Unverschlüsselter HD-Sender über Satellit und Antenne geplant Bild: © beholdereye - Fotolia.com, Onidiji - fotolia.com

Die deutschen Fernsehzuschauer dürfen sich auf einen weiteren HD-Sender freuen. Das bisher nur via IPTV empfangbare EO TV will auch über Satellit und Antenne in die deutschen Haushalte. Freenet TV erweitert Programmangebot Bild: © Grafik: freenet AG

Eine Woche vor dem Wechsel auf DVB-T2 HD stockt Freenet TV seine Senderauswahl weiter auf. Während einer Pressekonferenz gab der Vermarkter der privaten HD-Sender den Start von zwei weiteren Kanälen bekannt.

TV-Sender tm3 kommt im Free-TV zurück

Ab Sommer können sich deutsche Zuschauer auf einen weiteren Free-TV-Sender freuen. Die ITV Media Group wird im Juni nach Family TV und Blizz einen dritten Sender starten, dessen Namen in der deutschen TV-Landschaft bereits bekannt ist.