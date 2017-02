Die Woche: Discovery bleibt bei Sky und HD-Plus-Neuerung

Sky und Discovery konnten sich einigen, die Satellitenplattform HD Plus stellt eine neue Entschlüsselungsmöglichkeit vor und Amazon erhöht die Preise für Prime. Was diese Woche sonst noch wichtig war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.

Discovery bleibt Sky erhalten Bild: © Discovery

Der Streit zwischen Discovery und Sky um die Verbreitung der Discovery-Sender ist beigelegt. Beide Parteien einigten sich auf eine Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit. Die Zukunft der Bundesliga-Spiele auf Eurosport 2 bleibt aber offen. Hier lesen Sie weiter... HD Plus stellt neuen Empfangsweg vor Bild: © HD Plus GmbH, © Sergey Nivens - Fotolia.com

Zum Empfang der kostenpflichtigen Satellitenplattform HD Plus ist bisher eine entsprechende Karte zur Entschlüsselung nötig. Nun stellt die SES-Tochter einen neuen Weg vor, der diese Karte überflüssig machen soll. Lesen Sie mehr... Illegales Streaming: Weiterer Erfolg für Sky Bild: © Sky Deutschland

Ermittlungserfolg für die deutsche Justiz: Eine weitere Streaming-Plattform, die illegal Inhalte des Pay-TV-Anbieters Sky verbreitet hatte, konnte gesperrt werden. Eine Strafanzeige von Sky hatte die Ermittlungen ausgelöst. Mehr dazu hier...

Amazon: Prime-Mitglieder müssen tiefer in die Tasche greifen Bild: © Amazon

Die wachsende Auswahl an Inhalten fordert auch bei Amazon Prime ihre Konsequenzen. Das Premium-Abo wird ab Mittwoch deutlich angehoben. Es ist die zweite Preiserhöhung für Prime seit Einführung 2007. Hier gehts weiter...

