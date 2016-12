Die Woche: Mehr Bundesliga-Rechte für Sky und Frequenzwechsel

Kurz vor Weihnachten sicherte sich Sky noch die Bundesliga-Rechte für das deutschsprachige Ausland und kündigte an, zwei Handball-Länderspiele live und codiert zu übertragen. Bei Sportdigital gab es einen Frequenzwechsel zu vermelden. Was diese Woche sonst noch wichtig war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.

Sky sichert sich Bundesliga-Rechte für deutschsprachiges Ausland Bild: Sky Deutschland

Nach der Vergabe der Bundesliga-Rechte im Sommer für Deutschland wurden kurz vor Weihnachten nun die Rechte für das deutschsprachige Ausland verteilt. Auch hier bleibt Sky in Sachen Live-Übertragung federführend. Hier lesen Sie weiter... Sportdigital HD wechselt die Frequenz Bild: © Astra

Kunden von Sportdigital HD müssen spätestens zum Jahreswechsel einen Frequenzwechsel vornehmen. Denn der Pay-TV-Sportkanal wechselt auf der beliebten Astra-Satellitenposition 19,2 Grad Ost den Transponder. Lesen Sie mehr... Sky überträgt Handball-Länderspiele live und uncodiert Bild: Sky Deutschland

Mit dem Start von Sky Sport News HD im Free-TV kündigte der Pay-TV-Sender auch exklusive Live-Übertragungen aus allen Sportarten an. Zum Beginn des Jahres wird dieses Versprechen umgesetzt, dann gibt es gleich zwei Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft zu sehen. Mehr dazu hier...

DVB-T2 HD: 100 Tage vor Wechsel drohen Engpässe Bild: Projektbüro DVB-T2 HD Deutschland

Mit dem Jahreswechsel rückt auch der Wechsel im digital-terrestrischen Fernsehen näher. Der Umstieg auf DVB-T2 HD erfordert neues Equipment, doch drohen zur Umstellung im Frühjahr Engpässe im Handel. Hier gehts weiter...

