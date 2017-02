Die Woche: Mehr HD-Plus-Kunden und neue Sender bei Entertain TV

Für HD Plus geht es in Sachen Kundenzahlen nach oben, die Champions League könnte aus dem Free-TV verschwinden und bei Entertain TV starten neue Fernsehsender. Was diese Woche sonst noch wichtig war, erfahren Sie in unserem Wochenrückblick.

2016 konnte HD Plus die Zahl seiner Kunden deutlich steigern. Erstmals konnte die TV-Plattform des Satellitenbetreibers SES dabei die Zwei-Millionen-Marke knacken. Durch den anhaltenden UHD-Trend und die DVB-T-Umstellung soll die Zahl 2017 weiter steigen. Verschwindet Champions League aus dem Free-TV?

Nach der Bundesliga steht mit der Champions League ab 2018 bald das nächste große Fußball-TV-Rechte-Paket zur Disposition. Dabei droht auch ein Ende der Übertragungen der Königsklasse im Free-TV. Prime-Mitglieder füllen Amazon die Kassen

Zahlen über seine Prime-Abonnements hält Amazon über weite Strecken geheim. Nun hat das Online-Unternehmen den Schleier etwas gelüftet und die Einnahmen durch Prime-Nutzer bekannt gegeben.

Mehr Programm für IPTV: Die Telekom erweitert die Senderauswahl für ihr Fernsehangebot Entertain TV. Neben Motorvision TV ergänzen zwei weitere Sender das Programmportfolio beim Bonner Telekommunikationsanbieter.